Події

16:29 13.04.2017

НБУ дозволив банкам достроково погашати євробонди і кредити банкам-нерезидентам

Національний банк України планує дозволити банкам достроково погашати кредити перед банками-нерезидентами з рейтингом не нижче "А", а також заборгованість за єврооблігаціями, повідомила глава НБУ Валерія Гонтарева.

"Ми маємо також намір збільшити максимальний розмір передоплати за імпортними контрактами без застосування акредитивів... Це не впливатиме на обсяг таких платежів", - сказала вона на прес-конференції в Києві в четвер.

В.Гонтарева нагадала, що збільшення цього ліміту Нацбанком з $0,5 млн до $1 млн у вересні минулого року не позначилося на ринку.

Заступник голови НБУ Олег Чурій уточнив агентству "Інтерфакс-Україна", що публікація цих рішень регулятора запланована на четвер, і вони набудуть чинності 14 квітня. За його словами, ліміт буде збільшено з $1 млн до $5 млн.

Ці кроки сприяють поліпшення інвестклімату та полегшенню діяльності підприємств-експортерів, які здійснюють імпорт для свого виробництва, пояснила В.Гонтарева.

"На тлі сприятливої ситуації на валютному ринку, позитивних новин про успішне завершення 3-го перегляду програми EFF з МВФ і з урахуванням балансу ризиків правління вважає за можливе продовжити лібералізацію валютного регулювання... Жоден такий крок не призведе до дестабілізації ситуації", - підкреслила вона.

Глава Нацбанку зазначила, що регулятор, як і раніше, фокусується, передусім, на усуненні перешкод для зовнішньоторговельних операцій і припливу прямих іноземних інвестицій.

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