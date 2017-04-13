Друга за три дні пожежа знищила близько 20 будинків на узбережжі Одеси

На узбережжі Одеси в районі Дачі Ковалевського сталася друга за три дні пожежа загальною площею близько 500 кв. м.

Як повідомила в четвер прес-служба Головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій в Одеській області, інформація про пожежу надійшла рятувальникам близько 2:00 у ніч на четвер. Пожежа загальною площею близько 500 кв. м. охопила одно- та двоповерхові будинки.

"Ліквідація пожежі ускладнювалася поодинокими вибухами побутових газових балонів і каністр, щільністю забудови та відсутністю під'їздів до моря для огорожі води", - розповіли в прес-службі ДСНС.

Повністю ліквідувати займання рятувальникам вдалося до 5:00.

На місці інциденту працювали 45 людей особового складу і 9 одиниць техніки. Жертв і постраждалих немає.

Причина виникнення пожежі та збитки встановлюють.

За повідомленнями місцевих жителів, вогонь знищив загалом майже 20 будинків.

Як повідомлялося, в ніч на 11 квітня в цьому ж районі вогонь знищив 15 приватних будинків на площі 1000 кв. м. Під час пожежі постраждала одна людина.