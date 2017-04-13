Події

16:32 13.04.2017

Друга за три дні пожежа знищила близько 20 будинків на узбережжі Одеси

На узбережжі Одеси в районі Дачі Ковалевського сталася друга за три дні пожежа загальною площею близько 500 кв. м.

Як повідомила в четвер прес-служба Головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій в Одеській області, інформація про пожежу надійшла рятувальникам близько 2:00 у ніч на четвер. Пожежа загальною площею близько 500 кв. м. охопила одно- та двоповерхові будинки.

"Ліквідація пожежі ускладнювалася поодинокими вибухами побутових газових балонів і каністр, щільністю забудови та відсутністю під'їздів до моря для огорожі води", - розповіли в прес-службі ДСНС.

Повністю ліквідувати займання рятувальникам вдалося до 5:00.

На місці інциденту працювали 45 людей особового складу і 9 одиниць техніки. Жертв і постраждалих немає.

Причина виникнення пожежі та збитки встановлюють.

За повідомленнями місцевих жителів, вогонь знищив загалом майже 20 будинків.

Як повідомлялося, в ніч на 11 квітня в цьому ж районі вогонь знищив 15 приватних будинків на площі 1000 кв. м. Під час пожежі постраждала одна людина.

ВАЖЛИВЕ

"Нафтогаз" законтрактував газ в Європі на травень на $25-30 дешевше за газпромівський "контракт"

Українська сторона СЦКК констатує порушення "режиму тиші" бойовиками на Донбасі, незважаючи на домовленості ТКГ

НБУ дозволив банкам достроково погашати євробонди і кредити банкам-нерезидентам

У "Національному корпусі" заявляють про непричетність своїх активістів до погромів банкоматів російських банків

Нацбанк підтвердив прогноз інфляції 9,1% на 2017 р.

ОСТАННЄ

Заборона РФ українського рибпромислу у водах біля Криму може стати приводом для нового міжнародного позову

Українська сторона обговорила алгоритм розблокування процесу звільнення заручників - І.Геращенко

"Укрзалізниця" призначила на 14 квітня додатковий поїзд Київ - Івано-Франківськ - Чернівці

НБУ в I кв. погодив реалізацію закладених активів через ProZorro майже на 4 млрд грн

Наступний раунд переговорів між Ryanair та "Борисполем" відбудеться наприкінці квітня

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
онлайн магазины термобелья на price.ua
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА