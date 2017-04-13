Українська сторона СЦКК констатує порушення "режиму тиші" бойовиками на Донбасі, незважаючи на домовленості ТКГ

Українська сторона Спільного центру з контролю і координації на Донбасі (СЦКК) констатує, що, незважаючи на домовленості Тристоронньої контактної групи про припинення вогню з 10:00 четверга, бойовики продовжують обстрілювати позиції Збройних сл України.

Як повідомляє СЦКК на сторінці прес-центру штабу АТО в соцмережі Фейсбук, 13 квітня незаконні збройні формування ОРДО здійснюють обстріл позицій ВСУ.

"Так, сьогодні станом на 15:30 вже зафіксовано 9 обстрілів з боку бойовиків в напрямку населених пунктів Водяне, Талаківка, Опитне, Катеринівка і Чермалик із застосуванням артилерії калібру 122-мм, протитанкового ракетного комплексу, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї . в районах населених пунктів Водяне та Талаківка працював ворожий снайпер ", - сказано в повідомленні.

Українська сторона СЦКК зазначає, що даний факт свідчить про провокаційні дії з боку незаконних збройних формувань (НЗФ) ОРДО із створення передумов для подальшого загострення конфлікту на Сході країни.

"Українська сторона твердо стоїть на позиції виконання всіма сторонами всіх пунктів Мінських домовленостей і неухильно виконує всі взяті на себе зобов'язання. Разом з тим, у разі виникнення безпосередньої загрози життю та здоров'ю наших захисників, командирами буде прийнято рішення про адекватну відповідь в бік противника", - сказано в повідомленні СЦКК.