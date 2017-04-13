Наступний раунд переговорів між Ryanair та "Борисполем" відбудеться наприкінці квітня

Черговий етап переговорів між провідною європейською лоу-кост авіакомпанією Ryanair (Ірландія) та міжнародним аеропортом "Бориспіль" (Київ), найбільшим аеропортом України, про виконання рейсів компанії до аеропорту, відбудеться наприкінці квітня 2017 року.

Про це повідомив генеральний директор "Борисполя" Павло Рябікін журналістам у Києві в четвер.

"Процес переговорів триває, поки що нічого особливо не можу сказати. Нас відвідала технічна місія компанії. Наступний етап наших переговорів відбудеться наприкінці квітня в Ірландії", - сказав він.

Двома тижнями раніше П.Рябікін зазначав, що "Бориспіль" продовжує комерційні переговори з Ryanair, але поки що не може піти на пропоновані авіаперевізником умови.

"Ті тарифи, які просить Ryanair, аеропорт наразі дати не може, навіть з урахуванням усіх знижок", - говорив він тоді.

За словами голови аеропорту, "Бориспіль" запропонував перевізникові свою публічну оферту, але для виконання умов Ryanair необхідні зміни до наказів Міністерства інфраструктури України, що регулюють тарифи і знижки для всіх авіакомпаній.

Раніше Ryanair заявив про запуск у жовтні поточного року рейсів за чотирма напрямками з Києва та сімома зі Львова.

Як повідомив комерційний директор компанії Девід О'Браєн із Києва буде запущено рейси до Ейндговена, Лондона, Манчестера та Стокгольма. Загалом планується 15 рейсів на тиждень на зазначених напрямках. Зі Львова Ryanair полетить до Лондона, Ейндговена, Берліна та Меммінгена, Кракова, Вроцлава, Будапешта.

Пізніше стало відомо, що компанія має намір розпочати раніше, у вересні, рейси з Києва до Лондона та зі Львова до Лондона та Берліна з огляду на високий попит із боку українців.