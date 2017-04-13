НБУ в I кв. погодив реалізацію закладених активів через ProZorro майже на 4 млрд грн

Національний банк України (НБУ) в січні-березні 2017 року погодив реалізацію через систему ProZorro закладених активів за кредитами рефінансування неплатоспроможних банків на загальну суму понад 3,9 млрд грн, що майже в 1,5 раза більше, ніж за весь 2016 рік, повідомив НБУ на веб-сайті.

"Позитивна динаміка збільшення кількості рішень про погодження реалізації закладених активів за кредитами банків, у яких розпочато процедуру ліквідації, через систему ProZorro, обумовлена злагодженою роботою структурних підрозділів Національного банку. Зі свого боку, ми очікуємо активізацію роботи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб з реалізації закладених активів ", цитує прес-служба регулятора директора департаменту управління ризиками НБУ Ігоря Будника.

Як повідомлялося, з січня 2017 року реалізація закладеного Національному банку майна здійснюється Фондом гарантування вкладів фізосіб виключно через систему торгів ProZorro.Продажі.

Початкова ціна реалізації закладених активів по кредитах рефінансування неплатоспроможних банків базується на незалежну оцінку суб'єктів оцінної діяльності. Кінцева ціна визначається ринком на електронних торгах.