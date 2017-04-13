Події

17:21 13.04.2017

"Укрзалізниця" призначила на 14 квітня додатковий поїзд Київ - Івано-Франківськ - Чернівці

ПАТ "Укрзалізниця" призначило до Великодня додатковий поїзд №269 / 270 Київ - Івано-Франківськ - Чернівці.

Як повідомила прес-служба ПАТ, загалом до Великодніх свят в період з 13 по 18 квітня "Укрзалізниця" вже призначила 25 додаткових поїздів.

Додатковий поїзд №269/270 Київ - Івано-Франківськ - Чернівці відправиться з Києва в п'ятницю, 14 квітня, о 22:20 і прибуде до Івано-Франківська наступного дня о 12:09, а в Чернівці о 14:35. Поїзд пройде через Козятин, Жмеринку, Хмельницький, Тернопіль, Львів.

У зворотному напрямку поїзд вирушить із Чернівців у суботу, 15 квітня о 21:42 і прибуде до Києва наступного дня о 14:17.

У складі поїзда курсуватимуть плацкартні, купейні вагони, вагони класу люкс.

Квитки на додатковий поїзд уже в продажу на сайті ПАТ.

Раніше повідомлялося про призначення 24 додаткових поїздів до Великодніх свят і збільшення періодичності курсування шести графікових поїздів.

ВАЖЛИВЕ

"Нафтогаз" законтрактував газ в Європі на травень на $25-30 дешевше за газпромівський "контракт"

Українська сторона СЦКК констатує порушення "режиму тиші" бойовиками на Донбасі, незважаючи на домовленості ТКГ

НБУ дозволив банкам достроково погашати євробонди і кредити банкам-нерезидентам

У "Національному корпусі" заявляють про непричетність своїх активістів до погромів банкоматів російських банків

Нацбанк підтвердив прогноз інфляції 9,1% на 2017 р.

ОСТАННЄ

Заборона РФ українського рибпромислу у водах біля Криму може стати приводом для нового міжнародного позову

Українська сторона обговорила алгоритм розблокування процесу звільнення заручників - І.Геращенко

НБУ в I кв. погодив реалізацію закладених активів через ProZorro майже на 4 млрд грн

Наступний раунд переговорів між Ryanair та "Борисполем" відбудеться наприкінці квітня

Друга за три дні пожежа знищила близько 20 будинків на узбережжі Одеси

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
http://price.ua
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА