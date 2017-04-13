"Укрзалізниця" призначила на 14 квітня додатковий поїзд Київ - Івано-Франківськ - Чернівці

ПАТ "Укрзалізниця" призначило до Великодня додатковий поїзд №269 / 270 Київ - Івано-Франківськ - Чернівці.

Як повідомила прес-служба ПАТ, загалом до Великодніх свят в період з 13 по 18 квітня "Укрзалізниця" вже призначила 25 додаткових поїздів.

Додатковий поїзд №269/270 Київ - Івано-Франківськ - Чернівці відправиться з Києва в п'ятницю, 14 квітня, о 22:20 і прибуде до Івано-Франківська наступного дня о 12:09, а в Чернівці о 14:35. Поїзд пройде через Козятин, Жмеринку, Хмельницький, Тернопіль, Львів.

У зворотному напрямку поїзд вирушить із Чернівців у суботу, 15 квітня о 21:42 і прибуде до Києва наступного дня о 14:17.

У складі поїзда курсуватимуть плацкартні, купейні вагони, вагони класу люкс.

Квитки на додатковий поїзд уже в продажу на сайті ПАТ.

Раніше повідомлялося про призначення 24 додаткових поїздів до Великодніх свят і збільшення періодичності курсування шести графікових поїздів.