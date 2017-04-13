Українська сторона обговорила алгоритм розблокування процесу звільнення заручників - І.Геращенко

Українській стороні належить великий обсяг роботи для розблокування процесу звільнення заручників, ряд актуальних питань обговорювалося в четвер, повідомила перший віце-спікер Верховної Ради, представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи (ТКГ) Ірина Геращенко.

"Провели нараду з представниками гуманітарної підгрупи від України, експертами СБУ, омбудсменом В.Лутковської, представниками Мін'юсту та Нацполіції, керівниками пенітенціарної служби, представниками місії ОБСЄ, які працюють в рамках ТКГ за підсумками зустрічі в Мінську гуманітарної групи 12 квітня", - написала І. Геращенко на сторінці в Фейсбуці.

Вона вказала, що з метою розблокування процесу звільнення заручників українська сторона запропонувала, щоб ті особи, яких запитують представники ОРДЛО і які відмовляються переїжджати на тимчасово окуповану територію, повідомили про таке рішення в рамках роботи із звільнення заручників уповноваженому Верховної Ради з прав людини.

"Роботи у нас багато, тому що мова йде про кілька сотень людей, і ми зацікавлені все зробити якомога швидше, щоб розблокувати процес звільнення. Етап збору цих підписів координуватимуть представники ОБСЄ і СБУ. Дуже вірю, що наші зусилля будуть сприяти звільненню заручників", - висловила надію І.Геращенко.

Як повідомлялося, 12 квітня в Мінську було досягнуто домовленостей про те, що уповноважений Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська візьме участь у роботі над верифікацією списків заручників.

І.Геращенко напередодні повідомила, що кількість заручників, утримуваних незаконними збройними формуваннями на сході України, зросла до 126 за рахунок цивільних осіб. А ОРДЛО вимагає передати для звільнення понад 600 осіб.