ДТЕК закуповує 0,6 млн тонн вугілля в ПАР

Енергохолдинг ДТЕК купує 600 тис. тонн вугілля в ПАР, повідомила прес-служба компанії.

"ДТЕК підтверджує закупівлю 600 тис. тонн вугілля з ПАР з опцією збільшити до 1 млн тонн. Прибуття першого судна в Україну з 75 тис. тонн антрациту очікується в червні. Паливо буде відвантажено на антрацитові ТЕС ДТЕК, які будуть включатися в роботу для підтримки стабільності енергосистеми України ", - йдеться в повідомленні прес-служби.

У компанії додають, що це перший в історії України прецедент закупівлі на далеких ринках таких істотних обсягів антрациту в такі стислі терміни.

"Таким чином, ДТЕК починає формувати запаси антрациту на своїх ТЕС для підготовки до проходження осінньо-зимового періоду 2017-2018 рр. Нині для накопичення антрациту тимчасово зупинені Криворізька і Придніпровська ТЕС компанії. За необхідності покрити дефіцит потужності в енергосистемі станції будуть підключатися до роботі за командою диспетчерів ОЕС України ", - зазначають в енергохолдингу.

За даними ДТЕК, зараз основне навантаження лягає на ТЕС, що працюють на газовому групі вугілля. "Проблем із забезпеченням марки Г на ТЕС ДТЕК немає. Компанія переглянула плани роботи вугільних підприємств у 2017 році в бік збільшення видобутку вугілля газової групи. Вугілля газової групи видобувається на шахтах, що на підконтрольній території. З 1 квітня на склади ТЕС ДТЕК надійшло 500 тис. т вугілля марки Г ", - резюмують в прес-службі.

Як повідомлялося, ДТЕК створений у 2005 році для управління енергетичними активами групи "Систем Кепітал Менеджмент" (СКМ, Донецьк) Ріната Ахметова. Корпорації делеговані функції зі стратегічного управління підприємствами групи, що становлять вертикально інтегрований ланцюжок з видобутку і збагачення вугілля, виробництва та реалізації електроенергії.