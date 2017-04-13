Події

18:29 13.04.2017

НКЦПФР зареєструвала підсумки приватного розміщення акцій НАК "Нафтогаз України" на 29,7 млрд грн

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) зареєструвала звіт про підсумки приватного розміщення акцій ПАТ "НАК" Нафтогаз України ", повідомляється на сторінці НКЦПФР в соцмережі Фейсбук.

За даними регулятора, статутний капітал НАК "Нафтогаз України" був збільшений на 29,7 млрд грн - до 190 млрд 150,481 млн грн.

Компанія "Нафтогаз України", 100% якої належить Кабінету Міністрів України, об'єднує найбільші нафтогазовидобувні підприємства країни. Холдинг є монополістом з транзиту і зберігання природного газу в підземних сховищах, а також із транспортування нафти трубопровідним транспортом по території країни.

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