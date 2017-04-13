НБУ підтвердив скоригований з урахуванням блокади ОРДЛО прогноз зростання ВВП у 2017 р. на рівні 1,9%

Національний банк України (НБУ) підтвердив скоригований з урахуванням впливу торговельної блокади окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) прогноз зростання реального ВВП у 2017 році на рівні 1,9%, повідомляється в прес-релізі центробанку.

Раніше НБУ прогнозував зростання ВВП у 2017 році на рівні 2,8%. Потім 21 березня Нацбанк у зв'язку з торговою блокадою ОРДЛО і поліпшенням кон'юнктури на зовнішніх ринках переглянув макропоказники на 2017 рік, зокрема, погіршивши прогноз зростання ВВП країни до 1,9%.

"Погіршення прогнозу обумовлене очікуваннями, що блокада на сході країни і втрата виробничих потужностей підприємствами, розташованими на непідконтрольних територіях, призведе до зниження промислового виробництва в окремих секторах", - пояснює Нацбанк.

Крім того, центробанк підвищив прогноз дефіциту поточного рахунку в 2017 році до $4,3 млрд (або 4,4% ВВП) з $3,5 млрд.

"Блокада призведе до скорочення експортного потенціалу металургійного сектора і збільшення потреби в імпортній сировині", - повідомив Нацбанк.

НБУ очікує, що в 2018-2019 рр. зростання реального ВВП прискориться до 3,2% і 4% відповідно. Дефіцит поточного рахунку в номінальному обчисленні залишиться на рівні $4,3 млрд, він буде поступово знижуватися до ВВП до 4,1% і 3,7% відповідно.

"Стан економіки визначатимуть відносно високі темпи зростання споживчого та інвестиційного попиту. Цей попит буде стимулювати і зростання імпорту товарів і послуг, проте це буде компенсовано зростанням експортного потенціалу в 2018-2019 рр.", - повідомляється в прес-релізі.

НБУ прогнозує приплив прямих іноземних інвестицій в 2017 році на рівні минулого року - $1 млрд грн.

"Ми бачимо за підсумками перших двох місяців, що немає резону очікувати значного зростання цієї цифри", - повідомив заступник голови НБУ Дмитро Сологуб під час прес-конференції в Києві в четвер.

Наступного року НБУ очікує зростання прямих іноземних інвестицій до $2,2 млрд, розраховуючи на прискорення структурних реформ, приватизації, економіка поступово виходить з кризи.

Д.Сологуб зазначив, що навіть зазначена сума не є суттєвою, оскільки вона становить менше 2% ВВП.