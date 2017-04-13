"Перший канал" через ситуацію зі співачкою Самойловою відмовився транслювати "Євробачення-2017"

Російський "Перший канал" заявив, що не транслюватиме в цьому році конкурс "Євробачення" через відмову української влади впускати до країни для участі в ньому співачку Юлію Самойлову.

Про це було оголошено у вечірньому випуску новин "Першого каналу".

"Перший канал" сьогодні отримав листа від Європейської мовної спілки, в якому зазначено, що ЄМС не змогла врегулювати питання про участь нашої учасниці Юлії Самойлової в конкурсі в Києві, про це повідомляє ЄВС із посиланням на рішення спецслужб України", - сказав ведучий.

"Європейський мовний союз, як і раніше, пропонує нам варіант віддаленої участі Юлії Самойлової або її заміни на іншого учасника, але "Перший канал" вважає і той, і інший варіант неприйнятним: віддалений виступ дискримінує російську учасницю та суперечить правилам і принципам конкурсу, варіант заміни Юлії Самойлової на іншого виконавця, на наш погляд, навіть не може розглядатися ", - наголошують на "Першому каналі".

Там повідомили, що "в ситуації, що склалася, Перший канал не вважає за можливе транслювати конкурс "Євробачення-2017".