Американський авіаносець "Карл Вінсон" підійшов до КНДР на відстань авіаудару

Авіаносна ударна група ВМС США на чолі з атомним авіаносцем "Карл Вінсон" підійшла до Корейського півострова в очікуванні можливого нового ядерного випробування в КНДР або пуску балістичних ракет.

Згідно з даними американської приватної розвідувально-аналітичної компанії "Стратфор", авіаносна група в даний час знаходиться на захід від японського острова Кюсю і йде через Корейська протока в акваторію Японського моря до східного узбережжя КНДР. Там, за повідомленням японських ЗМІ, які посилаються на джерела в Силах самооборони країни, до них також приєднаються японські бойові кораблі.

До складу авіаносної групи ВМС США крім авіаносця "Карл Вінсон" входять ракетний крейсер "Лейк Чемплейн" і два есмінця - "Майкл Мерфі" і "Уейн Мейер". Крім того, групу супроводжують атомні підводні човни, оснащені крилатими ракетами "Томагавк".

За даними телеканалу CNN, в можливий удар по КНДР у разі проведення ядерного випробування можуть бути задіяні також стратегічні бомбардувальники ВПС США В-52, В-1В і В-2, розміщені на американській авіабазі на острові Гуам в західній частині Тихого океану. Крім того, для перехоплення північнокорейських ракет можуть бути використані наземні і корабельні системи протиракетної оборони США, Японії і Південної Кореї, в тому числі американські кораблі авіаносної групи "Карла Вінсона", оснащені системою ПРО "Іджіс".

Американська ударна авіаносна угруповання вирушила в район Корейського півострова в суботу. Це було зроблено у відповідь на дедалі частіші пуски балістичних ракет, що проводяться КНДР. Крім того, в Південній Кореї і Японії стверджують, що Пхеньян готує чергову провокацію до 15 квітня, в 105-ту річницю від дня народження засновника країни Кім Ір Сена, або 25 квітня, в 85-ту річницю з дня заснування Корейської народної армії. На цей раз мова може йти про ядерне випробування.

Раніше влада Північної Кореї закликали іноземних журналістів, які перебувають в країні, приготуватися до "великої і важливої ​​події", яке відбудеться в найближчі дні. Сайт 38 North Інституту США і Кореї при американському університеті Джонса Хопкінса повідомляє, що останні супутникові знімки вказують на те, що КНДР завершила приготування до можливого нового ядерного випробування.