Кабмін доручив Мінфіну затвердити статут Німецько-Українського фонду

Кабінет Міністрів України доручив Міністерству фінансів затвердити статут Німецько-Українського фонду.

Згідно з постановою №244 від 5 квітня, уряд визнав таким, що втратило чинність від 23 травня 2017 року, положення про Німецько-Український фонд і доручив Мінфіну затвердити його статут.

У повідомленні, яке додається до постанови, йдеться, що засновниками Німецько-Українського фонду є Кредитна установа для відбудови (KfW), Кабмін в особі Мінфіну і Національний банк України. Фонд є некомерційною організацією, яка діє за принципом фінансової установи другого рівня і забезпечує повторне використання наявних фінансових ресурсів виключно для підтримки суб'єктів мікро-, малого та середнього підприємництва.