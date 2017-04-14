Печерський райсуд Києва задовольнив клопотання Генпрокуратури про арешт акцій "Укртелекому" і "ТриМоб"

Печерський районний суд Києва в четвер задовольнив клопотання Генеральної прокуратури України про арешт акцій "Укртелекому" і "ТриМоб", повідомив генеральний прокурор України Юрій Луценко.

"Управління ГПУ щодо протидії ОЗУ веде провадження про незаконне виділення за вказівкою Януковича (екс-президент України Віктор Янукович - ІФ) 220 млн грн з державного бюджету України та приватизацію 93% акцій Укртелекому за заниженою (ціною - ІФ) на 1,6 млрд грн . Сьогодні Печерський суд з метою забезпечення державних інтересів та відшкодування збитків задовольнив клопотання ГПУ про накладання арешту на акції Укртелекому і ТриМоб", - написав генпрокурор на своїй сторінці в Фейсбуці в четвер.

Як повідомлялося, в грудні 2016 року Фонд держмайна України (ФДМ) не погодив продаж ПАТ "Укртелеком" його "дочки" - ТОВ "ТриМоб", що володіє ліцензією на зв'язок третього покоління (3G), через те, що ця угода суперечить договору, укладеному під час продажу 92,79% акцій "Укртелекому" ТОВ "ЕСУ".

Цей договір від 11 березня 2011 року містить у застереження: до повного його виконання "ЕСУ" не повинно допустити продажу всієї або часткової частки майна "Укртелекому", ринкова вартість якого становить понад 10% статутного капіталу ПАТ.

"ТриМоб" за кількістю абонентів - близько 0,9 млн на початок 2016 року - посідав 4-те місце на ринку, значно поступаючись лідеру "Київстар" і йде третім lifecell (раніше - "Астеліт"). "ТриМоб" тривалий час був єдиним власником ліцензії на зв'язок третього покоління (3G), втративши цю монополію лише в 2015 році, коли три вищевказані оператори мобільного зв'язку отримали таку ліцензію за підсумками конкурсу.

У жовтні 2013 року 100% акцій компанії UA Тelecominvest Limited, якій належать 100% ТОВ "ЕСУ", що володіє 92,79% акцій "Укртелекому", придбала група "Систем кепітал менеджмент" (СКМ) бізнесмена Ріната Ахметова.