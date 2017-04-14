За минулу добу бойовики 65 разів відкривали вогонь по українських позиціях

За минулу добу бойовики 65 разів відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України, в результаті чого були поранені двоє українських військовослужбовців, повідомили в прес-центрі штабу антитерористичної операції.

"За минулу добу зафіксовано 65 обстрілів позицій Збройних Сил України... Двоє українських захисників отримали поранення", - йдеться в повідомленні на сторінці штабу в Фейсбук у п'ятницю вранці.

Центром вогневого протистояння досі є приморський напрямок. Так, біля Водяного по українських позиціях бойовики били з 122-мм артилерійських систем, мінометів калібру 120-мм, озброєння БМП і великокаліберних кулеметів. Захисників Широкиного накривали вогнем з 120-мм мінометів, озброєння БМП, зенітних установок ЗУ-23-2, гранатометів і стрілецької зброї. З мінометів калібру 120-мм і стрілецької зброї бойовики відкривали вогонь по морських піхотинцях поблизу Гнутового. Міномети калібру 82-мм, протитанкові гранатомети застосовувалися в районі Талаківці. З гранатометів різних систем били по позиціях ЗСУ поблизу Павлополя, Мар'їнки і Красногорівки. З кулеметів великих калібрів обстрілювали захисників біля Чермалика, Гранітного і Мар'їнки. Зі стрілецької зброї обстріляли захисників Старогнатівки. Снайпери бойовиків активно діяли в районі Водяного, Талаківки, Павлополя і Новотроїцького.

На донецькому напрямку по українських позиціях поблизу Авдіївки ворог відкривав вогонь з мінометів калібру 120-мм і 82-мм, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів. Захисників Луганського обстрілювали з мінометів калібру 82-мм. По захисниках Опитного застосовував протитанковий ракетний комплекс, 82-міліметрові міномети, гранатомети і озброєння БМП. З гранатометів різних систем обстрілювали позиції ЗСУ поблизу Невельського. Зенітні установки ЗУ-23-2, гранатомети і кулемети великих калібрів застосовували бойовики в районі Кам'янки. Зі стрілецької зброї та кулеметів великого калібру відкривали вогонь по захисниках шахти "Бутівка".

На луганському напрямку з гранатометів різних систем бойовики били по захисниках Новоолександрівки і Катеринівки.