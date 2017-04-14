Vogue звільнив саудівську принцесу з посади головного редактора Vogue Arabia

Саудівську принцесу Діну аль-Джухані Абдулазіз звільнили з посади головного редактора видання Vogue Arabia після виходу лише двох номерів журналу, пише Financial Times.

Д.Абдулазіз підкреслила в бесіді з FT, що рішення залишити компанію – не її, йдеться саме про звільнення. Вона заявила, що готується оскаржити своє звільнення в суді.

За словами джерел, керівництво видавництва Conde Nast загалом позитивно сприйняло перші номери саудівського видання, однак у нього виникли питання щодо високих операційних витрат.

Рішення запустити версію відомого журналу Vogue у Саудівській Аравії було ухвалено минулого року, перший випуск побачив світ у березні. Д.Абдулазіз отримала посаду головного редактора, не маючи досвіду у видавничій справі, однак останні 10 років вона пропрацювала в модній індустрії як співзасновник магазину одягу D'NA.