АМКУ рекомендував ДТЕК частину вугілля закуповувати на конкурентних засадах

Антимонопольний комітет України рекомендував публічному акціонерному товариству "ДТЕК Дніпроенерго", товариству з обмеженою відповідальністю "ДТЕК Східенерго", публічному акціонерному товариству "ДТЕК Західенерго" здійснити заходи із закупівлі паливно-енергетичних ресурсів (енергетичного вугілля) для виробництва електричної енергії на конкурсній основі.

"Здійснити закупівлю в період травень-грудень 2017 паливно-енергетичних ресурсів (енергетичного вугілля) для виробництва електричної енергії на конкурсній основі, обсягом не менше 10 відсотків споживання (спалювання) енергетичного вугілля для виробництва електроенергії за аналогічний період 2016 року", - йдеться в повідомленні на сайті відомства в четвер.

В АМКУ підкреслили, що сьогодні ринок енергетичного вугілля в Україні функціонує в умовах зменшення виробництва вугілля на Донбасі, втрати власниками контролю над вугледобувними підприємствами, розташованими на території, де органи державної влади України тимчасово не здійснюють своїх повноважень, пошкодження та знищення шахтного фонду, руйнування залізничної інфраструктури, наявності державної підтримки державних вуглевидобувних підприємств, відсутність біржової торгівлі енергетичним вугіллям для нуж теплової енергетики.

"За таких умов закупівля групою ДТЕК певного обсягу енергетичного вугілля на конкурсній основі могла би стати індикатором ринкової ціни на паливо та, як наслідок, усунути умови, які можуть сприяти виникненню можливих порушень законодавства про захист економічної конкуренції на ринках електричної енергії та енергетичного вугілля" , - зазначила на засіданні комітету, перший заступник голови АМКУ Марія Нижник.

Представник ДП "НЕК "Укренерго" під час засідання АМКУ зазначив, що 10 відсотків від споживання енергетичного вугілля за попередній рік може становити близько 2 млн тонн - значний обсяг для ринку енергетичного вугілля.