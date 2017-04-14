Порошенко підписав закон про посилення відповідальності військових за порушення на службі

Президент України Петро Порошенко підписав закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності військовослужбовців та деяких інших осіб", повідомляє в п'ятницю прес-служба глави держави.

Метою закону є підвищення рівня військової дисципліни військовослужбовців, а також військовозобов'язаних і резервістів під час проходження зборів, удосконалення порядку притягнення цих осіб до відповідальності за вчинення військових адміністративних правопорушень.

Закон передбачає посилення відповідальності військовослужбовців, а також військовозобов'язаних і резервістів під час проходження зборів за порушення правил водіння або експлуатації машин, вчинені в стані алкогольного сп'яніння, вчинення ними військових адміністративних правопорушень, у разі невиконання (неналежного виконання) ними своїх службових обов'язків, порушення військової дисципліни або громадського порядку.

Верховна Рада ухвалила цей закон 16 березня.