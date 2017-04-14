Події

10:44 14.04.2017

Час для довгострокових переговорів з ядерної проблеми КНДР минув - Держдеп США

Час для ведення довгострокових переговорів з ядерної проблеми КНДР минув, проблема стає невідкладною, заявили у Держдепартаменті США.

"Думаю, варто зрозуміти, що час для дискусій та довгострокових переговорів, стратегій минув", - заявив офіційний представник відомства Марк Тонер на брифінгу в четвер.

За його словами, "протягом останніх кількох місяців ми спостерігали тільки нарощування зусиль Північної Кореї з розвитку ядерних озброєнь".

Раніше в четвер з'явилися повідомлення про те, що КНДР завершила приготування до можливого нового ядерного випробування.

"Комерційні супутникові знімки - від 12 квітня - ядерного полігону Північної Кореї в Пхунгері демонструють безперервну активність біля північного порталу, нову активність в головній адміністративній зоні і деяку кількість персоналу навколо командного центру полігону", - йдеться на сайті 38 North Інституту США і Кореї при американському університеті Джонса Гопкінса.

При цьому стан об'єкта експерти оцінили як "споряджений і готовий" до ймовірного випробування.

Потенційне нове ядерне випробування КНДР може стати шостим за її історію.

У Південній Кореї та Японії вважають, що КНДР може провести чергове ядерне випробування 15 квітня на 105-ту річницю від дня народження засновника країни Кім Ір Сена або 25 квітня - на 85-ту річницю з дня заснування Корейської народної армії. Також висловлювалася версія про можливість проведення нового ракетного пуску.

ВАЖЛИВЕ

Турчинов про АТО: Наше завдання - метр за метром, кілометр за кілометром просуватися на схід

Визнанням заслуг ЗСУ буде збільшення бюджету оборони вдвічі - Гройсман

Екс-заступника директора ДП "Держзовнішінформ" взято під варту з правом застави в 2 млн грн - САП

Порошенко підписав закон про посилення відповідальності військових за порушення на службі

За минулу добу бойовики 65 разів відкривали вогонь по українських позиціях

ОСТАННЄ

СБУ затримала "лжемінера" харківського аеропорту

Гройсман допускає збільшення фінансування програми реімбурсації ліків на 250 млн грн у 2017 році

Кабмін виділив 29 млн грн Запорізькій області на завершення будівництва інженерних споруд для підвищення обороноздатності держави в зоні АТО

Поліція затримала в Київській області росіянина зі зброєю та вибухівкою

Холодницький зробив зауваження НАБУ щодо надмірного піару

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
очки от солнца на price.ua
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА