Час для довгострокових переговорів з ядерної проблеми КНДР минув - Держдеп США

Час для ведення довгострокових переговорів з ядерної проблеми КНДР минув, проблема стає невідкладною, заявили у Держдепартаменті США.

"Думаю, варто зрозуміти, що час для дискусій та довгострокових переговорів, стратегій минув", - заявив офіційний представник відомства Марк Тонер на брифінгу в четвер.

За його словами, "протягом останніх кількох місяців ми спостерігали тільки нарощування зусиль Північної Кореї з розвитку ядерних озброєнь".

Раніше в четвер з'явилися повідомлення про те, що КНДР завершила приготування до можливого нового ядерного випробування.

"Комерційні супутникові знімки - від 12 квітня - ядерного полігону Північної Кореї в Пхунгері демонструють безперервну активність біля північного порталу, нову активність в головній адміністративній зоні і деяку кількість персоналу навколо командного центру полігону", - йдеться на сайті 38 North Інституту США і Кореї при американському університеті Джонса Гопкінса.

При цьому стан об'єкта експерти оцінили як "споряджений і готовий" до ймовірного випробування.

Потенційне нове ядерне випробування КНДР може стати шостим за її історію.

У Південній Кореї та Японії вважають, що КНДР може провести чергове ядерне випробування 15 квітня на 105-ту річницю від дня народження засновника країни Кім Ір Сена або 25 квітня - на 85-ту річницю з дня заснування Корейської народної армії. Також висловлювалася версія про можливість проведення нового ракетного пуску.