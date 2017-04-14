Екс-заступника директора ДП "Держзовнішінформ" взято під варту з правом застави в 2 млн грн - САП

Колишньому заступнику керівника державного підприємства "Держзовнішінформ" обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі 2 млн грн, повідомляє увечері в четвер Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП).

При цьому САП, повідомляючи цю новину в Фейсбуці, не вказує, який суд ухвалив таке рішення за результатами розгляду клопотання детектива Національного антикорупційного бюро України (НАБУ), погодженого прокурором САП, не називається також ім'я фігуранта справи.

У середу детективи НАБУ затримали екс-заступника директора державного підприємства «Держзовнішінформ» за підозрою в привласненні коштів та службовому підробленні.

"За версією слідства, в період з травня 2013 року по лютий 2014 року колишній заступник директора "Держзовнішінформу" за попередньої змови з екс-директором цього ж ДП, зловживаючи службовим становищем, здійснили безпідставне перерахування 9,87 млн грн на рахунки низки приватних компаній з ознаками фіктивності. Кошти перераховано відповідно до укладених договорів і підписаних актів прийому-передачі наданих послуг. Розслідування встановило, що зазначені ПП фактично ніяких послуг не надавали, а укладання договорів і підписання інших документів здійснено з метою прикриття злочинної діяльності", - повідомили в НАБУ.

Дії чиновника кваліфіковані за ч.5 ст.191 ("привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем") і ч.2 ст.366 ("службова фальсифікація") КК України.

Також встановлюється місцезнаходження екс-директора держпідприємства, здійснюється перевірка на причетність до скоєних кримінальних правопорушень інших службових осіб.

Розслідування в цьому кримінальному провадженні детективи НАБУ почали в грудні 2015 року.

Як повідомляє САП в четвер, наразі підписано повідомлення про підозру колишньому керівнику ДП «Держзовнішінформ», вживають заходів з метою його вручення останньому передбаченим КПК України способом. За інформацією слідства нині зазначена особа перебуває на території проведення антитерористичної операції. У зв'язку з цим планується подання клопотання щодо проведення спеціального досудового розслідування.