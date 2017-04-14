Визнанням заслуг ЗСУ буде збільшення бюджету оборони вдвічі - Гройсман
Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман вважає, що визнанням заслуг Збройних сил України буде збільшення бюджету оборони в 2 рази.
"Я хочу підкреслити: ми маємо сьогодні 130 млрд грн бюджету українських військ, нашої безпеки і оборони, але я вважаю, що найкращими оплесками буде збільшення вдвічі оборонного бюджету нашої країни", - сказав прем'єр в ході "години питань" до уряду у Верховній Раді в п'ятницю.
При цьому він зазначив, що таке збільшення буде можливо в умовах зростання економіки.