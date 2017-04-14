Події

11:14 14.04.2017

Визнанням заслуг ЗСУ буде збільшення бюджету оборони вдвічі - Гройсман

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман вважає, що визнанням заслуг Збройних сил України буде збільшення бюджету оборони в 2 рази.

"Я хочу підкреслити: ми маємо сьогодні 130 млрд грн бюджету українських військ, нашої безпеки і оборони, але я вважаю, що найкращими оплесками буде збільшення вдвічі оборонного бюджету нашої країни", - сказав прем'єр в ході "години питань" до уряду у Верховній Раді в п'ятницю.

При цьому він зазначив, що таке збільшення буде можливо в умовах зростання економіки.

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