Турчинов про АТО: Наше завдання - метр за метром, кілометр за кілометром просуватися на схід

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов, який 14 квітня 2014 року, будучи в. о. президента України, підписав указ про початок антитерористичної операції на сході країни, заявляє, що зробив би все аналогічним чином, знаючи зараз про результати.

"Я дуже багато разів аналізував ситуацію, прокручував ті події в голові ще і ще раз, думаючи, що ще можна було зробити. Я не знаю. Мабуть, я пройшов би цей шлях знову. Тому що можна зробити дуже багато, коли у тебе є відповідні інструменти. Коли у тебе є полки, ти можеш бути полководцем. А коли у тебе нічого немає, а є тільки величезна відповідальність, то варіантів не так багато", - сказав О.Турчинов в інтерв'ю Бі-Бі-Сі, відповідаючи на запитання про те, чи зробив він би щось інше, знаючи про результати рішень, прийнятих навесні 2014 року.

Прогнозуючи завершення АТО, секретар РНБО зазначив: "У нас немає іншої альтернативи, крім як перемагати. Минулий рік був першим, коли ми не здали жодного метра землі, а навпаки здобули десятки кілометрів. Тому я вважаю, що наше завдання - метр за метром, кілометр за кілометром, мінімізуючи втрати, просуватися на схід. Головне - не проскочити кордон (сміється)".