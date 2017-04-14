Події

11:30 14.04.2017

Турчинов про АТО: Наше завдання - метр за метром, кілометр за кілометром просуватися на схід

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов, який 14 квітня 2014 року, будучи в. о. президента України, підписав указ про початок антитерористичної операції на сході країни, заявляє, що зробив би все аналогічним чином, знаючи зараз про результати.

"Я дуже багато разів аналізував ситуацію, прокручував ті події в голові ще і ще раз, думаючи, що ще можна було зробити. Я не знаю. Мабуть, я пройшов би цей шлях знову. Тому що можна зробити дуже багато, коли у тебе є відповідні інструменти. Коли у тебе є полки, ти можеш бути полководцем. А коли у тебе нічого немає, а є тільки величезна відповідальність, то варіантів не так багато", - сказав О.Турчинов в інтерв'ю Бі-Бі-Сі, відповідаючи на запитання про те, чи зробив він би щось інше, знаючи про результати рішень, прийнятих навесні 2014 року.

Прогнозуючи завершення АТО, секретар РНБО зазначив: "У нас немає іншої альтернативи, крім як перемагати. Минулий рік був першим, коли ми не здали жодного метра землі, а навпаки здобули десятки кілометрів. Тому я вважаю, що наше завдання - метр за метром, кілометр за кілометром, мінімізуючи втрати, просуватися на схід. Головне - не проскочити кордон (сміється)".

ВАЖЛИВЕ

Визнанням заслуг ЗСУ буде збільшення бюджету оборони вдвічі - Гройсман

Екс-заступника директора ДП "Держзовнішінформ" взято під варту з правом застави в 2 млн грн - САП

Порошенко підписав закон про посилення відповідальності військових за порушення на службі

За минулу добу бойовики 65 разів відкривали вогонь по українських позиціях

Печерський райсуд Києва задовольнив клопотання Генпрокуратури про арешт акцій "Укртелекому" і "ТриМоб"

ОСТАННЄ

СБУ затримала "лжемінера" харківського аеропорту

Гройсман допускає збільшення фінансування програми реімбурсації ліків на 250 млн грн у 2017 році

Кабмін виділив 29 млн грн Запорізькій області на завершення будівництва інженерних споруд для підвищення обороноздатності держави в зоні АТО

Поліція затримала в Київській області росіянина зі зброєю та вибухівкою

Холодницький зробив зауваження НАБУ щодо надмірного піару

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
продажа женских джинсов
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА