Події

11:33 14.04.2017

Порошенко підписав закон, що виключає довідку про взяття переселенців на облік із числа документів про місце перебування

Президент України Петро Порошенко підписав закон "Про внесення змін до статті 3 закону України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні".

Як повідомляє прес-служба глави держави в п'ятницю, згідно із законом, довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи виключено з переліку документів, до яких вносяться відомості про місце перебування особи.

Таким чином, норми закону "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні" узгоджуються з нормами закону "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб", який є спеціальним у сфері регулювання правового статусу внутрішньо переміщених осіб в Україні.

Реалізація закону забезпечить узгодження законодавчих норм, спрямованих на гарантовані права щодо вільного пересування та вільного вибору місця проживання для внутрішньо переміщених осіб.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

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