Кабмін затвердив план заходів щодо реінтеграції в суспільство трудових мігрантів і членів їхніх сімей

Кабінет Міністрів України затвердив план заходів щодо забезпечення реінтеграції в суспільство трудових мігрантів і членів їхніх сімей.

Згідно з розпорядженням №257 від 12 квітня, уряд доручив Міністерству соціальної політики сприяти працевлаштуванню трудових мігрантів і членів їхніх сімей після повернення в Україну з урахуванням рівня їхньої освіти, професійного досвіду, кваліфікації та потреб ринку праці.

Мінсоцполітики, Міністерству закордонних справ і Державній службі статистики доручено в 2017 році забезпечити вивчення можливостей створення системи збору і обробки статистичної інформації про трудових мігрантів і членів їхніх сімей та моніторингу стану зовнішньої трудової міграції, а також ввести в консульських установах облік звернень громадян України, які перебувають за кордоном, про порушення їхніх прав, зокрема трудових.

Міністерству освіти і науки доручено залучати дітей трудових мігрантів в освітній процес шляхом забезпечення проведення з ними додаткових занять (передусім з української мови, української літератури та історії), зокрема з використанням інтернет-ресурсів.

Міносвіти, Мінсоцполітики і Міністерству закордонних справ доручено сприяти забезпеченню навчальних закладів за кордоном, у яких провадиться навчання українською мовою або викладається українська мова, відповідними підручниками в разі потреби.

Уряд доручив Міністерству охорони здоров'я та Мінсоцполітики забезпечити надання в державних і комунальних закладах охорони здоров'я медичної допомоги трудовим мігрантам і членам їх сімей, які повернулися в Україну, а Національному банку - проведенню роз'яснювальної роботи з метою доведення до трудових мігрантів і членів їхніх сімей інформації про використання міжнародних платіжних систем для переказу коштів на територію України.

План передбачає стимулювання імміграційних потоків в Україну з урахуванням інвестиційних, наукових та культурних потреб держави, створення сприятливих умов для повернення в Україну діячів науки і культури, кваліфікованих фахівців і робітників, потреба в яких є відчутною для національної економіки.