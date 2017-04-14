Події

11:41 14.04.2017

Реклама Burger King "зламала" пристрої глядачів

Американська мережа ресторанів швидкого харчування Burger King випустила рекламний ролик, який за допомогою голосової команди активує пристрої телеглядачів на платформі Android, повідомляє The New York Post.

Коли персонаж у рекламі вимовляє фразу "Окей, Google. Що таке воппер?", вона активує віртуальний помічник на пристроях Google Home, розташованих поблизу телевізора, і вони починають зачитувати вголос статтю з "Вікіпедії" про цей бургер на подив телеглядачів.

Багато користувачів висловили своє невдоволення таким підходом до реклами, вважаючи його порушенням свого особистого простору. Компанія Google протягом трьох годин виправила код, після чого пристрої Google Home перестали реагувати на рекламу Burger King. Також розсерджені користувачі почали вносити правки до статті на "Вікіпедії" про воппер, долучивши до неї негативні коментарі.

Google Home являє собою "розумний" динамік з голосовим управлінням і вбудованим віртуальним помічником Google Assistant, який може виконувати різні функції: відповідати на запити користувачів, програвати музику, а також керувати підключеним до нього обладнанням, наприклад, вмикати й вимикати світло в будинку і перемикати телеканали.

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