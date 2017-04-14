Холодницький зробив зауваження НАБУ щодо надмірного піару

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький загалом задоволений роботою антикорупційних органів, але, говорячи про діяльність Національного антикорупційного бюро України, вважає, що там іноді зловживають піаром.

"У принципі, я задоволений результатами, які показали антикорупційні органи за перший рік своєї роботи. Але незадоволений надмірним піаром - для органів слідства це погано. Не дарма ж є таке поняття, як "таємниця слідства", що забезпечує незалежне розслідування справи", - сказав Н.Холодницький в інтерв'ю виданню "Фокус", опублікованому в п'ятницю.

Як приклад розголошення "таємниці слідства" НАБУ він навів публікацію на сайті Бюро листування у справі "чорної бухгалтерії" Партії регіонів, у якій фігурував Пол Манафорт: "Тоді прокурор не давав дозволу розголошувати ці дані".

На питання про те, що в лютому директор НАБУ Артем Ситник анонсував появу в справі "чорної бухгалтерії" Партії регіонів ще одного підозрюваного, Н.Холодницький сказав: "Немає ніякого імені, тому що немає конкретних доказів. Був один проект, але ми його відразу ж повернули на доопрацювання. Більше ніякої додаткової інформації немає. Але це не означає, що НАБУ погано працює. Збір такої інформації вимагає багато часу ".

"НАБУ також публічно повідомляло, що направило підозру САП щодо службових осіб МАУ. Це прямий відкритий сигнал можливим підозрюваним: тікайте. Який сенс говорити громадськості, що ти направив підозру прокурору на узгодження? Мовляв, підпише - хороший прокурор, не підпише - поганий?" - навів ще один приклад керівник САП.

Він вважає, що зловживання піаром перетворює слідчі дії на шоу. "Комунікація - річ важлива, але про неї потрібно говорити, коли є результати, а не в момент проведення обшуків, наприклад. Незрозуміло ще, що ми знайдемо під час цього обшуку, але про нього вже всі говорять. Або коли анонсують затримання, а потім ми тижнями і місяцями чекаємо, коли воно буде. Такі дії перетворюють слідство на шоу", - заявив Н.Холодницький.

Коментуючи ситуацію з призначенням аудитора НАБУ, він зауважив: "Те, що відбувалося у Верховній Раді під час голосування за призначення аудитора НАБУ, - це цирк. Тут я абсолютно підтримую НАБУ і громадські об'єднання. (...) Всі чомусь думають, що призначення аудитора якось вплине на роботу Антикорупційної прокуратури. Це абсолютно не так".