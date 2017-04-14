Поліція затримала в Київській області росіянина зі зброєю та вибухівкою

У Київській області поліція затримала 33-річного громадянина Російської Федерації зі зброєю, вибухівкою та наркотиками.

Як повідомляє прес-служба Національної поліції України з посиланням на голову відомства Сергія Князєва, за місцем проживання підозрюваного правоохоронці вилучили зброю, тротилову шашку, начинену металевими гвинтами, відмички та наркотики.

Іноземця затримано за ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Нині перевіряється спосіб і законність перетину кордону затриманим, цілі приїзду на територію України. Крім того, перевіряється версія про участь фігуранта в підготовці терористичних актів або диверсії, а також наявність спільників та замовників.