Події

11:47 14.04.2017

Кабмін виділив 29 млн грн Запорізькій області на завершення будівництва інженерних споруд для підвищення обороноздатності держави в зоні АТО

Кабінет Міністрів України виділив 29,18 млн грн Запорізькій обласній державній адміністрації на завершення будівництва інженерних споруд для підвищення обороноздатності держави в зоні проведення антитерористичної операції (АТО).

Згідно з розпорядженням №253 від 12 квітня, Міністерству фінансів доручено виділити ці кошти з резервного фонду державного бюджету.

Міністерству оборони доручено в тижневий термін погодити з Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, Міністерством економічного розвитку і торгівлі та Міністерством фінансів перелік витрат, пов'язаних із завершенням будівництва інженерних споруд.

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