СБУ затримала "лжемінера" харківського аеропорту

Працівники Служби безпеки України спільно з поліцією затримали жителя Полтавської області, який по телефону дав неправдиве повідомлення про мінування харківського аеропорту в період травневих свят.

Як повідомляє в п'ятницю прес-центр СБУ, правоохоронці встановили 59-річного жителя Кременчуцького району Полтавської області, який зателефонував на гарячу лінію Державної служби з надзвичайних ситуацій і повідомив, що в період травневих свят будуть підірвані приміщення Міжнародного аеропорту "Харків".

"Після затримання зловмисник зізнався, що здійснив анонімний дзвінок з хуліганських мотивів", - йдеться в повідомленні.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян) Кримінального кодексу України.

Затриманому також доведеться компенсувати витрати державних і комерційних установ, що зазнали збитків від протиправних дій.