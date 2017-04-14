В Україні на Великдень здебільшого прохолодно, часом дощ

Найближчої доби погоду в Україні визначатиме прохолодна та переважно суха повітряна маса, лише в східній частині більш вологе повітря, повідомляє Укргідрометцентр.

Очікується погода без опадів, лише в східних областях і на півночі Лівобережжя вночі та вранці невеликий дощ. Вітер західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 2-7° тепла, в західних і Житомирській областях на ґрунті заморозки 0-5°; вдень 9-14°, у південній частині 13-18°; у Карпатах вночі та вдень від 2° морозу до 3° тепла.

У Києві - без опадів. Температура вночі 3-5° тепла, вдень 11-13°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, в Києві 15 квітня найвища температура вдень була +24,1° у 1972 р., найнижча вночі -4,2° в 1928 р.

16 квітня - мінлива хмарність. Уночі в західних і північних областях, вдень в Україні, окрім південно-східної частини, невеликий дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 3-8° тепла, на сході 1-6° тепла, на ґрунті заморозки 0-3°; вдень 9-14° тепла, в південних і східних областях 14-19°.

У Києві - мінлива хмарність. Часом невеликий дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 4-6° тепла, вдень 10-12°.