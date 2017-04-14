Турчинов не консультувався із західними партнерами щодо початку АТО - вони боялися дратувати РФ

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов повідомив, що не консультувався навесні 2014 року щодо початку проведення антитерористичної операції на сході країни.

"Не консультувався. Мені дуже не сподобалася реакція наших партнерів на моє рішення про початок мобілізації. Деякі з них почали говорити, що не потрібно цього робити, бо це може бути подразником для Путіна і підставою для початку масштабної війни на території материкової України. Я вже не кажу за відмову в ті важкі часи надати нам хоч будь-яку військову допомогу", - сказав він в інтерв'ю Бі-Бі-Сі.

О.Турчинов зазначив, що тому приймав рішення про початок АТО, не проводячи консультацій ні з ким.

Відповідаючи на запитання про те, чи підтримував О.Турчинов у квітні-травні 2014 року контакти з керівництвом Росії, секретар РНБО сказав: "Останніми моїми переговорами з представниками російського керівництва була розмова з Сергієм Наришкіним, тодішнім головою Держдуми, а зараз - керівником Служби зовнішньої розвідки РФ, 1 березня 2014 року, ще до початку загострення на Донбасі".

За його словами, тоді, після того, як РФ прийняла рішення про введення військ в Україну, російський Генштаб висунув українським військовим у Криму ультиматум: негайно скласти зброю та здатися. "Я попросив передати Путіну: "Ми будемо захищати свої позиції, а ви будете відповідати за всю кров". Тоді вони не почали штурм наших позицій, а ми отримали життєво важливий для нас час", - сказав він.

О.Турчинов додав, що більше в умовах агресії проти України він не бачив сенсу в таких переговорах.