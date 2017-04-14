Прем'єр вважає за необхідне знизити ренту на видобуток газу до 12% з 2018 року

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман вважає за необхідне знизити ренту на видобуток природного газу до єдиного рівня - 12% - з 2018 року, повідомив він із парламентської трибуни в п'ятницю.

"Нещодавно на зустрічі з фракцією "БПП" ми обговорювали питання створення сприятливих умов (для нарощування видобутку газу - ІФ). Таких умов є дві, найбільш критичні: нарешті, треба з 2018 року знизити ренту на видобуток газу та запровадити єдину ренту на рівні 12%. Вважаю, що такий підхід може бути прийнятним, ми зможемо прискорити видобуток. І другий підхід - дерегуляція", - прем'єр.

Як повідомлялося, нині рента під час видобутку газу встановлена на рівні 14-29% залежно від глибини свердловини.

Наприкінці 2016 року парламент відхилив законопроект про зниження ренти до 12%.