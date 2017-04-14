За три роки АТО загинули 2652 військових, 9578 дістали поранень - Міноборони

Від початку оголошення про проведення антитерористичної операції на сході України - 14 квітень 2014 року - загинули понад 2,6 тис. військових, повідомив спікер Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко.

"За три роки в боях за свободу, незалежність і територіальну цілісність України загинули 2652 військовослужбовців та працівників Збройних сил, Національної гвардії, СБУ, МВС, Держприкордонслужби. 9578 дістали поранень", - сказав він на брифінгу в п'ятницю в Києві.