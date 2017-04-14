Зубко допускає провокації з пожежами в лісах і на торфовищах навколо Києва напередодні Євробачення

Віце-прем'єр - міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко допускає провокації з пожежами в лісах і на торфовищах навколо Києва напередодні міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення" та закликає профільні відомства і місцеву владу до превентивних заходів.

"Нам необхідно дуже серйозно думати про превентивні заходи і систему моніторингу. Напередодні проведення Євробачення я особливо звертаю увагу, Віталію Вікторовичу, вашу, як голови Державного агентства з управління зоною відчуження, голови Київської обласної адміністрації пана Горгана, а також Державного агентства лісових ресурсів і Державного агентства водних ресурсів... (вжити) інженерних заходів щодо поділу секторів на безпечні зони", - заявив Г.Зубко під час засідання державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій у Києві в п'ятницю.

Він зазначив, що в цьому питанні можливі провокації.

"Після Балаклії, після Авдіївки, після інших речей ми розуміємо, що можуть бути додаткові провокації, щоб було задимлення або підвищення пожежної небезпеки в Київській області навколо Києва, оскільки у нас багато сил і засобів будуть відтягнуті на проведення Євробачення, і мені необхідно, щоб ми превентивно зробили ті речі, які ще можемо зробити до травня", - наголосив віце-прем'єр.