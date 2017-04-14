Події

13:38 14.04.2017

Киянин після вживання спиртного повідомив про мінування департаменту патрульної поліції

Правоохоронці затримали жителя Києва, який після тривалого вживання алкоголю здійснив по телефону неправдиве повідомлення про мінування департаменту патрульної поліції.

Як повідомив у п'ятницю відділ комунікації поліції Києва, напередодні ввечері до чергової частини Дарницького управління поліції звернувся невідомий з повідомленням про те, що департамент патрульної поліції заміновано.

На місце виклику негайно виїхала слідчо-оперативна група та фахівці вибухотехнічних служб, кінологи і працівники ДСНС.

"У результаті перевірки установи ніяких підозрілих або вибухонебезпечних предметів не виявлено. Евакуація не проводилася", - йдеться в повідомленні.

Під час оперативно-слідчих дій правоохоронці затримали "жартівника".

"Ним виявився 28-річний місцевий житель, який протягом дня вживав алкогольні напої, а ввечері вирішив пожартувати з поліцією", - йдеться в повідомленні.

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення або пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі.

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