Події

14:01 14.04.2017

Двоє українських військових поранені в зоні АТО за добу

Двоє військовослужбовців Збройних сил України дістало поранень у зоні проведення антитерористичної операції (АТО) на Донбасі за минулу добу, ніхто не загинув, підтверджує спікер Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко.

"За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих у лавах Збройних сил України немає, двоє військовослужбовців дістало поранень під час обстрілів", - сказав він на брифінгу в п'ятницю в Києві.

А.Лисенко поінформував, що на луганському напрямку за добу противник тричі обстріляв позиції українських військових, важке озброєння не застосовувалося. На донецькому напрямку бойові дії велися на ділянці Кам'янка - донецький аеропорт, бойовики активно застосовували міномети, випустивши по позиціях сил АТО 50 мін. Три обстріли, один з яких мінометний, зафіксовано на Світлодарській дузі. Загалом на донецькому напрямку зафіксовано 19 обстрілів, п’ять із них із застосуванням важкого озброєння.

На маріупольському напрямку в Талаківці, Гнутовому противник вів вогонь із мінометів, у Широкиному застосовував міномети та артилерію. Зафіксовано шість епізодів застосування бронетехніки. У Мар’їнському та Волноваському районах мали місце епізодичні провокації, зокрема снайперські обстріли. Загалом за добу на цьому напрямку зафіксовано 43 обстріли, шість із них - із застосуванням важкого озброєння.

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