НСТУ у співпраці з EBU продовжує підготовку до Євробачення та обіцяє незабутнє свято музики

Національна громадська телерадіокомпанія України (НСТУ - укр. Національна суспільна телерадіокомпанія України) як мовник-організатор конкурсу Євробачення-2017 заявляє, що у співпраці з Європейською спілкою радіомовлення і телебачення (EBU) продовжує підготовку до цього заходу, а позицію Росії в виборі учасниці розцінює як бажання створити негативну інформаційну атмосферу навколо конкурсу.

"НСТУ, в тісній співпраці з EBU, продовжує активну підготовку до Євробачення-2017. Всього за кілька тижнів Україна радо привітає гостей і шанувальників конкурсу в Києві nf створить для всіх незабутнє свято музики і загальноєвропейських культурних цінностей", - йдеться в офіційній заяві мовника-організатора в п'ятницю.

У НСТУ підкреслили, що відмова Першого каналу (Росія) від трансляції Євробачення доводить: метою російської сторони самого початку було не участь в конкурсі, а створення негативної інформаційної атмосфери навколо підготовки і проведення конкурсу.

Національна громадська телерадіокомпанія України також нагадала, що офіційно повідомила EBU про заборону Службою безпеки України в'їзду на територію України учасниці від РФ Юлії Самойлової. Українська сторона неодноразово пропонувала Російської Федерації направити до Києва учасниці, яка не порушувала законодавство України, однак російська сторона залишила своє рішення незмінним.

Раніше EBU заявив, що Росія не зможе взяти участь в міжнародному конкурсі Євробачення-2017.

"Після офіційного підтвердження того, що російська учасниця Євробачення Юлії Самойловій не отримає дозволу на в'їзд до Києва для участі в пісенному конкурсі Євробачення-2017, EBU офіційно запропонував два альтернативних варіанти "Першому каналу" в спробі знайти рішення, яке дало би змогу Росії продовжити свою участь цього року. Ці пропозиції полягали в тому, щоб або взяти участь через супутник, або змінити обраного артиста на такого, який міг би законно виїхати в Україну на час проведення конкурсу", - йдеться в офіційній заяві EBU.

В "Європейській спілці радіомовлення і телебачення" з прикрістю констатують, що "Перший канал" відхилив обидві пропозиції, крім того, він відмовився транслювати конкурс.

"Це означає, що Росія більше не зможе взяти участь у конкурсі цього року. Ми дуже хотіли, щоб усі 43 країни змогли взяти участь, і зробили все можливе для досягнення цієї мети", - зазначено в заяві.