Події

14:09 14.04.2017

Суд 29 травня розгляне скаргу ДП "Антонов" на стягнення на користь Міноборони РФ 180 млн рублів неустойки

Арбітражний суд Московського округу призначив на 29 травня розгляд касаційної скарги ДП "Антонов" (Київ) на рішення судів нижчих інстанцій про стягнення з нього на користь Міноборони РФ 180,3 млн рублів неустойки, випливає з матеріалів справи.

Скаргу було подано 31 березня.

Раніше повідомлялося, що Арбітражний суд Москви 18 листопада 2016 року вирішив стягнути з ДП "Антонов" на користь Міноборони РФ 180,3 млн рублів неустойки.

Позов було заявлено про стягнення 357,5 млн рублів.

Дев'ятий арбітражний апеляційний суд 30 січня 2017 року залишив рішення в силі.

Коментуючи наприкінці листопада 2016 року на прохання агентства "Інтерфакс-Україна" рішення, в прес-службі ДП "Антонов" уточнили, що воно стосується проекту створення військово-транспортного літака Ан-70, який реалізувався у минулому Україною та Росією.

"Міністерство оборони РФ звернулося до Арбітражного суду Москви з позовом до ДП "Антонов" про стягнення неустойки за прострочення виконання зобов'язань із проведення дослідно-конструкторських робіт зі створення військово-транспортного літака Ан-70", - пояснив співрозмовник агентства.

ДП "Антонов" - провідний український розробник і виробник авіатехніки. З квітня 2015 року за рішенням уряду входить до складу держконцерну "Укроборонпром".

Україна в червні 2014 року ввела заборону на військово-технічну співпрацю (ВТС) із РФ, зокрема постачання продукції подвійного призначення. Уряд України в травні 2015 року розірвав міжурядову угоду з РФ у сфері ВТС від 1993 року.

ВАЖЛИВЕ

Донецьку фільтрувальну станцію від початку року обстрілювали понад 200 разів - СММ ОБСЄ

СКМ готова захищати в суді свої права власності на "Укртелеком" і "ТриМоб"

Двоє українських військових поранені в зоні АТО за добу

За три роки АТО загинули 2652 військових, 9578 дістали поранень - Міноборони

Вищий адмінсуд визнав незаконним рішення НБУ про неплатоспроможність банку "Фінансова ініціатива"

ОСТАННЄ

Постамент у центрі Києва, порожній із часу знесення пам'ятника Леніну, перетворять на розмаринову колону

"Укроборонпром" у 2016 р. збільшив чистий дохід на 31,2%

Кількість випадків порушення вогню на Донбасі минулого тижня зменшилися на 17% - СММ ОБСЄ

Менеджмент "Нафтогазу" вважає можливою дезінтеграцію компанії лише після побудови правової держави

НСТУ у співпраці з EBU продовжує підготовку до Євробачення та обіцяє незабутнє свято музики

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
купить насос на price.ua
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА