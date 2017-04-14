Суд 29 травня розгляне скаргу ДП "Антонов" на стягнення на користь Міноборони РФ 180 млн рублів неустойки

Арбітражний суд Московського округу призначив на 29 травня розгляд касаційної скарги ДП "Антонов" (Київ) на рішення судів нижчих інстанцій про стягнення з нього на користь Міноборони РФ 180,3 млн рублів неустойки, випливає з матеріалів справи.

Скаргу було подано 31 березня.

Раніше повідомлялося, що Арбітражний суд Москви 18 листопада 2016 року вирішив стягнути з ДП "Антонов" на користь Міноборони РФ 180,3 млн рублів неустойки.

Позов було заявлено про стягнення 357,5 млн рублів.

Дев'ятий арбітражний апеляційний суд 30 січня 2017 року залишив рішення в силі.

Коментуючи наприкінці листопада 2016 року на прохання агентства "Інтерфакс-Україна" рішення, в прес-службі ДП "Антонов" уточнили, що воно стосується проекту створення військово-транспортного літака Ан-70, який реалізувався у минулому Україною та Росією.

"Міністерство оборони РФ звернулося до Арбітражного суду Москви з позовом до ДП "Антонов" про стягнення неустойки за прострочення виконання зобов'язань із проведення дослідно-конструкторських робіт зі створення військово-транспортного літака Ан-70", - пояснив співрозмовник агентства.

ДП "Антонов" - провідний український розробник і виробник авіатехніки. З квітня 2015 року за рішенням уряду входить до складу держконцерну "Укроборонпром".

Україна в червні 2014 року ввела заборону на військово-технічну співпрацю (ВТС) із РФ, зокрема постачання продукції подвійного призначення. Уряд України в травні 2015 року розірвав міжурядову угоду з РФ у сфері ВТС від 1993 року.