Менеджмент "Нафтогазу" вважає можливою дезінтеграцію компанії лише після побудови правової держави

Менеджмент НАК "Нафтогаз України" вважає можливою дезінтеграцію або повну приватизацію компанії лише після виконання низки важливих умов та побудови правової держави.

"Нафтогаз" - двигун реформ. Коли ми їх протягуємо, тоді є результат. Інакше результату або немає, або він негативний. При цьому ми не говоримо, що "Нафтогаз" має існувати вічно, причому в незмінному вигляді. Важливо лише дотримуватися правильної послідовності дій", - зазначає головний комерційний директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко у своїй колонці на "Українській правді".

Він наголошує, що спочатку необхідно ліквідувати "абсолютно неприродну монополію Фірташа на посередництво між "Нафтогазом" та населенням".

Крім того, на думку Ю.Вітренка, дезінтеграції "Нафтогазу" має передувати приведення контрактів із "Газпромом" у відповідність до європейських норм, повна імплементація нового закону про НКРЕКП відповідно до європейських стандартів, виділення оператора газотранспортної системи (у повній відповідності з планом "анбандлінгу", затвердженим Кабміном і підтримуваним "Нафтогазом"), створення оператора ГТС із західним партнером із хорошою репутацією.

Окрім того, додає головний комерційний директор "Нафтогазу", необхідно здійснити повну монетизацію субсидій, побудувати ефективний ринок капіталу, реформувати корпоративне управління держкомпаній відповідно до рекомендацій Організації економічного співробітництва та розвитку, підвищити рівень енергоефективності "хоча б до східноєвропейського рівня", знизити рівень енергетичної бідності, забезпечити прозорість і справедливість регулювання сектора видобутку газу, підвищити рівень ділової доброчесності учасників ринку, і, нарешті, побудувати правову державу.

"І лише потім - дезінтеграція або повна приватизація "Нафтогазу". Без виконання перерахованих попередніх умов дезінтеграція "Нафтогазу" може призвести лише до чергового "дерибану" грошових потоків. Наслідки - зловживання домінуючим становищем "Газпромом", групою Фірташа та іншими олігархічними групами. Неефективне використанням держактивів. Перевищення рівня цін на оптовому ринку в Україні над рівнем гуртових цін в Європі. Перебої з постачаннями газу", - резюмує Ю.Вітренко.