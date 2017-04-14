Події

14:33 14.04.2017

Кількість випадків порушення вогню на Донбасі минулого тижня зменшилися на 17% - СММ ОБСЄ

У Спеціальній моніторинговій місії (СММ) ОБСЄ щодо України констатують зменшення випадків порушення припинення вогню на Донбасі на тижні, що минає.

"За минулий тиждень ми можемо відзначити, що кількість зафіксованих СММ порушень припинення вогню зменшилася на 17%, якщо порівнювати з позаминулим тижнем", - повідомив перший заступник голови СММ ОБСЄ Александр Хуг у п'ятницю в Києві.

За його словами, зниження насильства зафіксовано на всіх гарячих точках Донбасу, за винятком деяких районів - донецький аеропорт, Авдіївка та Ясинувата, на які припадає майже половина всіх випадків порушення припинення вогню.

"Уперше за шість тижнів ми не зафіксували випадків застосування реактивних систем залпового вогню в цьому районі", - сказав А.Хуг, додавши, що зменшилася і кількість втрат серед цивільного населення.

Водночас, за його словами, спостерігачі зафіксували збільшення кількості озброєння, яке розміщене з порушенням домовленостей про відведення.

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