"Укроборонпром" у 2016 р. збільшив чистий дохід на 31,2%

Сумарний чистий дохід підприємств учасників держконцерну "Укроборонпром" за підсумками 2016 року збільшився порівняно з 2015 роком на 31,2% - до 28,3 млрд грн, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в прес-службі держконцерну.

Фінансовий результат від операційної діяльності за підсумками 2016 року становив 2 млрд 344 млн грн. Обсяг інвестицій, спрямованих у 2016 році на виробництво нової техніки за рахунок оборотних коштів підприємств-учасників держконцерну, - 684 млн грн.

На сьогодні учасниками "Укроборонпрому", створеного указом президента в грудні 2010 року, є 112 підприємств українського ОПК, зокрема держкомпанія "Укрспецекспорт" та її дочірні підприємства. Ще 21 підприємство держконцерну - на тимчасово окупованій території Криму і на непідконтрольних Україні територіях Донецької та Луганської областей.

Згідно з раніше озвученими держконцерном даними, за підсумками 2015 року сумарний чистий прибуток підприємств-учасників "Укроборонпрому" становив 1,626 млрд грн, тоді як за підсумками роботи в 2014 році сумарний чистий збиток був 348 млн грн.

Уряд України постановою № 933 від 26 жовтня 2016 року дозволив підприємствам "Укроборонпрому" з 1 січня 2017 року знизити відрахування прибутку до держбюджету з 75% до 30%. На початку 2016 року "Укроборонпром" ініціював перед урядом скасування цієї норми для підприємств ОПК: в "Укроборонпрому" підкреслювали, що це рішення суперечить поставленій перед ОПК меті забезпечення розвитку виробництва і вирішення завдань імпортозаміщення.

За даними концерну, в 2015 році "Укроборонпром" направив на програми розвитку виробництва та імпортозаміщення з власних коштів 685 млн грн.

Передбачена проектом Держпрограми розвитку ОПК до 2020 року потреба на це, за даними "Укроборонпрому", оцінюється в 13 млрд грн.