Події

14:54 14.04.2017

Донецьку фільтрувальну станцію від початку року обстрілювали понад 200 разів - СММ ОБСЄ

У Спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ щодо України констатують, що Донецька фільтрувальна станція від початку 2017 року потрапляла під обстріли понад 200 разів.

"Ми в СММ залучили значні ресурси в спробах захистити Донецьку фільтрувальну станцію в Ясинуватій. Станція, а також розміщені поруч лінії електропередач, які забезпечують подання питної води та електроенергії, від початку року потрапили під обстріли більше ніж 200 разів, і у восьми випадках це призвело до припинення роботи станції та обриву ліній електропередач у сукупності на 38 днів", - повідомив перший заступник глави СММ ОБСЄ Александр Хуг у Києві в п'ятницю.

За його словами, прямі влучення снарядів у фільтрувальну станцію можуть спровокувати екологічну катастрофу. "Я навіть не хочу уявляти, що станеться, якщо снаряд потрапить у резервуар із хлором на фільтрувальній станції", - сказав він.

А.Хуг додав, що спостерігачі намагаються отримати гарантії безпеки від сторін, щоб була можливість ремонтним бригадам нормально працювати й усунути пошкодження. "Ми відправляємо дзеркальні патрулі з обох боків лінії зіткнення для здійснення моніторингу ремонтних робіт, тим самим забезпечуючи певну гарантію для працівників своєю присутністю та моніторингом", - сказав він, додавши, що ці ремонтні роботи часто проводяться під обстрілами.

Таким чином, за його словами, життя ремонтних бригад і спостерігачів у цьому районі постійно перебуває в небезпеці.

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