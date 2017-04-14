Доходи Медведєва несуттєво знизилися в 2016 р. і становили трохи більше 8,5 млн рублів

Доходи прем'єр-міністра РФ Дмитра Медведєва в 2016 році несуттєво знизилися, перелік нерухомого майна і транспортних засобів, що перебувають у користуванні глави уряду і його дружини, залишився колишнім.

Згідно з декларацією Д. Медведєва про доходи за 2016 рік, повідомляє прес-служба уряду, прем'єр РФ заробив за минулий рік 8 млн 586 тис. 974 гривні 69 копійок - це на 180 тис. менше, ніж у 2015 році. Тоді його дохід становив 8 млн 767 тис. 882 гривні 96 копійок.

Як і в попередні роки, з нерухомого майна за главою уряду числиться орендована на 49 років земельна ділянка площею 47 соток у Росії.

Квартира площею 367,8 кв. м, яка раніше була задекларована у власності глави уряду, і в користуванні його дружини, тепер значиться лише в безоплатному користуванні Світлани Медведєвої.

У гаражі глави уряду, як і раніше, два раритетних автомобіля - "легковика" ГАЗ 20 і ГАЗ 21. У С. Медведєвої у власності "Фольксваген Гольф", який багато років фігурує і в попередніх деклараціях дружини прем'єра, а також два машиномісця.

Дохід С. Медведєвої, як в попередні роки, становив 0 рублів.

Відомостей про доходи та майно сина Медведєвих Іллі в декларації немає, оскільки він є повнолітнім і його батьки не зобов'язані надавати цю інформацію.