У відомому готелі-казино Bellagio в Лас-Вегасі сталася пожежа

В американському Лас-Вегасі загорівся дах відомого готелю-казино Bellagio, повідомив в п'ятницю телеканал CBS News.

Як розповів асистент голови місцевої пожежної частини, операцію з гасіння пожежі ускладнювало розташування вогнища загоряння, проте через деякий час пожежникам вдалося впоратися з вогнем.

More of the fire at the Bellagio #LasVegas pic.twitter.com/bERkWGIsa6