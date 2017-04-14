У відомому готелі-казино Bellagio в Лас-Вегасі сталася пожежа
В американському Лас-Вегасі загорівся дах відомого готелю-казино Bellagio, повідомив в п'ятницю телеканал CBS News.
Як розповів асистент голови місцевої пожежної частини, операцію з гасіння пожежі ускладнювало розташування вогнища загоряння, проте через деякий час пожежникам вдалося впоратися з вогнем.
More of the fire at the Bellagio #LasVegas pic.twitter.com/bERkWGIsa6— Brian (@BrianBlogs314) April 14, 2017
Судячи з фото і відео з соцмереж, пожежа виявився досить сильним. ЗМІ відзначають, що язики полум'я піднімалися на 9-12 метрів.