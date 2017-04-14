Події

15:27 14.04.2017

Facebook посилив боротьбу з фальшивими акаунтами у Франції перед виборами президента

Facebook на тлі наближення виборів президента Франції обчислив в соцмережі не менше 30 тис. Фальшивих сторінок, пов'язаних з французьким сегментом Інтернету, і як можна швидше видаляє їх. Про це повідомляє агентство The Associated Press.

У компанії пояснили, що ці заходи повинні "скоротити поширення інформаційних матеріалів, таких як спам, дезінформація та іншого контенту, що вводить в оману, який як правило запускають творці фальшивих сторінок".

Згідно з твердженнями компанії, боротьба зі сторінками, що нібито належать французьким користувачам, є частиною міжнародної кампанії проти дезінформації.

AP відзначає, що Facebook і французькі ЗМІ відстежують інформаційний фон на предмет помилкових повідомлень, особливо в зв'язку з президентськими виборами у Франції, перший тур яких заплановано на 23 квітня, а другий - на 7 травня.

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