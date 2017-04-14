Китайська Kweichow Moutai стала найдорожчим в світі виробником алкоголю

Китайська Kweichow Moutai обійшла британську Diageo, ставши найдорожчим в світі виробником алкогольних напоїв, пише японська газета Nikkei. Капіталізація Kweichow Moutai за підсумками торгів на Шанхайській фондовій біржі в п'ятницю досягла 500,5 млрд юанів ($ 72,7 млрд), перевищивши ринкову вартість Diageo, складову $ 71,5 млрд.

Вартість акцій Moutai на закриття ринку в п'ятницю склала 395 юанів, папери подорожчали на 55% за минулий рік. Moutai входить в десятку найбільших компаній, акції яких торгуються в Шанхаї, поряд з Bank of China, Sinopec і China Life Insurance. Diageo виробляє міцні алкогольні напої, вино і пиво під брендами Smirnoff, Johnnie Walker, Guinness, Baileys, Captain Morgan і інші.

Продажу алкогольних напоїв Moutai, а також ринкова вартість компанії, різко знизилися, коли голова КНР Сі Цзіньпін почав сувору антикорупційну кампанію в 2012 році. Незважаючи на те, що жорстка антикорупційна політика в країні зберігається і в даний час, побоювання чиновників, спочатку сильно наляканих можливим покаранням, кілька ослабли.

Найбільш популярним напоєм, що випускається Moutai, є байцзі - традиційний алкогольний напій із вмістом спирту близько 50%.