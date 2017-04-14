Прокуратура розслідує жорстоке поводження з конем, якого невідомий тягнув на автомобілі в Умані

Прокуратура Черкаської області відкрила кримінальне провадження за фактом жорстокого поводження з конем, якого невідомий тягнув на автомобілі р. Умань.

Як повідомила в п'ятницю прес-служба прокуратури Черкаської області, це кримінальне провадження розпочато на підставі оприлюднених в ЗМІ публікацій про те, що невідомий в Умані тягнув на автомобілі BMW-X5 коня, і, можливо, жорстоко поводиться з твариною.

За цим фактом 14 квітня внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 299 Кримінального кодексу України (жорстоке поводження з тваринами) За вчинення цього злочину загрожує штраф до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850 грн.) або арешт на строк до 6 місяців.

Процесуальне керівництво забезпечується Уманською місцевою прокуратурою. Наразі слідчим і процесуальним керівником вживаються заходи із забезпечення прийняття законного і неупередженого процесуального рішення.