Бойовики від початку доби 24 рази порушили "режим тиші", четверо українських військових поранені

Четверо українських військовослужбовців поранені в зоні проведення антитерористичної операції від початку доби в п'ятницю внаслідок обстрілів бойовиків, повідомляє прес-центр штабу АТО.

"Від початку доби станом на 15:00 підрозділи російсько-терористичних військ 24 рази порушили оголошений режим тиші. (...) Унаслідок бойових дій четверо військовослужбовців Збройних сил України дістало поранень", - йдеться в повідомленні прес-центру на сторінці у Facebook.

Застосування противником мінометів калібру 120-мм зафіксовано під час обстрілів українських позицій поблизу населеного пункту Водяне, мінометів калібру 82-мм - біля населених пунктів Верхньоторецьке, Авдіївка, Кам'янка та Катеринівка.

Із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї противник вів вогонь по опорних пунктах сил АТО фактично уздовж усієї лінії розмежування, констатують у штабі АТО.