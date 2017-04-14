Порошенко підписав закон, згідно з яким удвічі знижується ставка ПДФО на дивіденди

Президент України Петро Порошенко підписав закон, що виправив технічну помилку, допущену наприкінці 2016 року за прийняття правок до Податкового кодексу, і знизила ставку податку на доходи фізосіб за дивідендами вдвічі – за загальною ставкою ПДФО у 18% до 9%.

Як повідомляється на офіційному сайті українського парламенту, П. Порошенко 12 квітня підписав відповідний закон (законопроект №6210 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо уточнення деяких положень і усунення суперечностей, що виникли при прийнятті закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо поліпшення інвестиційного клімату в Україні" від 21 грудня 2016 року № 1797-VIII.

Як повідомлялося, 24 березня 2017 року Верховна Рада України прийняла законопроект №6210, виправивши помилку і знизивши ставку ПДФО на дивіденди вдвічі.

Ніна Южаніна, голова профільного податкового комітету, яка представляла законопроект, зазначила, що принципово рішення про зниження ставки було прийнято ще в грудні, проте через технічну помилку у тексті його не можна реалізувати.

Проти такого зниження виступили представники фракції "Батьківщина", однак більшість депутатів підтримали уточнювальну поправку.

Крім того, ухвалений закон звільняє місцеві бюджети від необхідності повертати нараховані і сплачені за період проведення АТО суми податку на нерухоме майно та земельні ділянки, розташовані на тимчасово непідконтрольній українській владі території Донецької і Луганської областей, а також на лінії зіткнення.