"Укрнафта" розгляне можливість реалізації майна та запасів для погашення податкової заборгованості

ПАТ "Укрнафта" залучить консультантів для оцінки можливості реалізації майна та запасів з метою погашення своєї податкової заборгованості, повідомила прес-служба НАК "Нафтогаз України" з посиланням на рішення минулого 13 квітня засідання наглядової ради нафтової компанії.

"У рамках альтернативного підходу щодо погашення податкової заборгованості наглядова рада доручила голові правління "Укрнафти" сформувати технічне завдання для залучення консультантів з оцінки майна та запасів вуглеводнів і юридичних консультантів, що мають розробити план заходів ыз реалізації майна "Укрнафти" для погашення податкової заборгованості", - йдеться в повідомленні.

Голова правління "Укрнафти" Марк Роллінс має передати відповідні пропозиції на розгляд керуючого комітету, що стоворить дорадчий орган з питань реструктуризації фінансового стану компанії. До нього увійдуть представники акціонерів "Укрнафти".

Як повідомлялося, податковий борг "Укрнафти" становить близько 12,8 млрд грн.

"Укрнафта" у 2016 році збільшила чистий збиток на 60,6% (на 3 млрд 298,567 млн грн) порівняно з 2015 роком – до 8 млрд 739,296 млн грн. Чистий дохід підприємства в минулому році впав на 21,5% (на 6 млрд 183 млн грн) – до 22 млрд 579 млн грн, а збиток від операційної діяльності зріс в 4,2 рази (на 11 млрд 184 млн грн) – до 14 млрд 698 млн грн.

НАК "Нафтогаз України" належить 50%+1 акція "Укрнафти", групі "Приват" – близько 42% акцій.